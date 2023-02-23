Otar Kakabadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Kakabadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Kakabadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Kakabadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Kakabadze 27 Haziran 1995 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ კაკაბაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Kakabadze Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FootballGoal.eu yapmaktadır. Otar Kakabadze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cracovia futbol takımında oynamaktadır. Cracovia takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Otar Kakabadze'nin Cracovia ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Otar Kakabadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Kakabadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Otar Kakabadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Kakabadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Dinamo Tbilisi

1 Temmuz 2016 yılında Gimnàstic

4 Ocak 2017 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2017 yılında Gimnàstic

30 Ağustos 2018 yılında FC Luzern

25 Eylül 2020 yılında CD Tenerife

1 Temmuz 2021 yılında Cracovia

Otar Kakabadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Kakabadze şuan Cracovia takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Otar Kakabadze Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan takımında 2 numaralı formasıyla 8 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 53 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U21 takımında 2 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

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