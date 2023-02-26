Otar Kobakhidze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Kobakhidze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Kobakhidze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Kobakhidze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Kobakhidze 29 Şubat 1996 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ კობახიძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Kobakhidze Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ETSM yapmaktadır. Otar Kobakhidze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marijampole City futbol takımında oynamaktadır. Marijampole City takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Otar Kobakhidze'nin Marijampole City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otar Kobakhidze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Kobakhidze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otar Kobakhidze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Kobakhidze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Ağustos 2015 yılında Sioni Bolnisi

30 Haziran 2016 yılında Dinamo Academy

1 Temmuz 2016 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2017 yılında FC Shevardeni

1 Ocak 2018 yılında FC Locomotive

7 Temmuz 2019 yılında Torpedo Kutaisi

20 Şubat 2021 yılında FC Samtredia

1 Ocak 2022 yılında Sioni Bolnisi

1 Şubat 2023 yılında Marijampole C.

Otar Kobakhidze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Kobakhidze şuan Marijampole City takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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