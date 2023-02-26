Otar Mamageishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Mamageishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Mamageishvili adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Mamageishvili Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Mamageishvili 15 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ მამაგეიშვილი şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Mamageishvili Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Glory Group Ltd. yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Saburtalo futbol takımında oynamaktadır. FC Saburtalo takımına 1 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Otar Mamageishvili'nin FC Saburtalo ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otar Mamageishvili Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Mamageishvili isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otar Mamageishvili Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Mamageishvili futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Saburtalo Acad.

1 Eylül 2021 yılında Saburtalo

Otar Mamageishvili Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Mamageishvili şuan FC Saburtalo takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Otar Mamageishvili Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla 16 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Gürcistan U19 takımında 6 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 2 gol atmıştır.

Gürcistan U17 takımında 6 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 1 gol atmıştır.

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