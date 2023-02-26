Otar Parulava kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otar Parulava Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otar Parulava adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otar Parulava Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otar Parulava 14 Mart 2001 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთარ ფარულავა şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otar Parulava Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Bene-Sport yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dila Gori futbol takımında oynamaktadır. FC Dila Gori takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Otar Parulava'nin FC Dila Gori ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Otar Parulava Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Otar Parulava isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Otar Parulava Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otar Parulava futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında FC Saburtalo II

1 Eylül 2021 yılında FC Gagra

1 Ocak 2023 yılında FC Dila

Otar Parulava Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otar Parulava şuan FC Dila Gori takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Otar Parulava Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gürcistan U21 takımında 18 numaralı formasıyla 29 Mart 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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