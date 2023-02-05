Otavio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otavio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otavio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otavio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otavio 4 Mayıs 1994 tarihinde Maceió şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Otávio Henrique Passos Santos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otavio Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GR2 yapmaktadır. Otavio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Clube Atlético Mineiro futbol takımında oynamaktadır. Clube Atlético Mineiro takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Otavio'nin Clube Atlético Mineiro ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Otavio Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/otaviosantos/

Otavio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Otavio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Otavio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otavio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Atlético-PR

8 Ağu 2017 yılında G. Bordeaux

4 Şubat 2022 yılında Atlético-MG

30 Haziran 2022 yılında G. Bordeaux

1 Temmuz 2022 yılında Atlético-MG

Otavio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otavio şuan Clube Atlético Mineiro takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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