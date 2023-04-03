Otchowan Abese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otchowan Abese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otchowan Abese adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Otchowan Abese Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Otchowan Abese {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Fransa uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Otchowan Abese Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Chamois Niort B futbol takımında oynamaktadır. FC Chamois Niort B takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Otchowan Abese'nin FC Chamois Niort B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Otchowan Abese Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Otchowan Abese futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Niort B
Otchowan Abese Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Otchowan Abese şuan FC Chamois Niort B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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