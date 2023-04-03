Otchowan Abese kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otchowan Abese Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Otchowan Abese kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Otchowan Abese ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.