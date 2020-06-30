ODTÜ'lü İrem'in ölümüne neden olan kamyonet sürücüsüne hapis cezası!

Ankara'da 26 Kasım 2018 yılında yaşanan acı olayda, ODTÜ'de okuyan 21 yaşındaki İrem Kütük, okulun bahçe kaldırımda ilerlerken oradan geçen Tahir Kepenek'e ait kamyonetin damper kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Hakkında açılan davada tutuksuz yargılanan Kepenek, yapılan yargılama sonucu 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Kampüs içinde meydana gelen kazada, Tahir Kepenek yönetimindeki 06 GJ 429 plakalı ODTÜ İç Hizmetler'e ait kamyonetin yana açılan kapağı, kaldırımda yürüyen İrem Kütük'e çarptı. Kütük, yaşamını yitirirken, gözaltına alınan kamyonet şoförü Tahir Kepenek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kazada kusurlu olduğu saptanan Tahir Kepenek hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kepenek, kazadan yaklaşık 4,5 ay sonra tahliye edildi. Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Kepenek hazır bulundu.

SUÇSUZ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Duruşmada savunması sorulan Kepenek, suçsuz olduğunu, atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kazanın meydana geldiğini söyledi. Kepenek, yaşanan kazada ve ölüm hadisesinde bir kusurunun bulunmadığını belirterek, beraatini talep etti.

HAPSE MAHKUM EDİLDİ

Yapılan yargılama sonucu Kepenek, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.