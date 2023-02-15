Otega Ekperuoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Otega Ekperuoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Otega Ekperuoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Otega Ekperuoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Otega Ekperuoh 10 Ekim 2004 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç,Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Otega Ekperuoh Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSM AGENCY yapmaktadır. Otega Ekperuoh, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IF Brommapojkarna futbol takımında oynamaktadır. IF Brommapojkarna takımına 4 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Otega Ekperuoh'nin IF Brommapojkarna ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Otega Ekperuoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Otega Ekperuoh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Otega Ekperuoh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Otega Ekperuoh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında IF Bromma U17

1 Ocak 2021 yılında IF Bromma U19

4 Temmuz 2022 yılında Brommapojkarna

5 Temmuz 2022 yılında Enskede IK

30 Kasım 2022 yılında Brommapojkarna

Otega Ekperuoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Otega Ekperuoh şuan IF Brommapojkarna takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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