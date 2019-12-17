Otel çalışanlarına dört mevsim iş imkanı

Yazlık bölgede istihdam bulan otel çalışanları değişim programıyla kış döneminde Erzurum'da iş imkanı buluyor.

Hapimag Sea Garden Bodrum, değişim programıyla çalışanlarına dört mevsim iş deneyimi sunuyor. Bu yıl Erzurum'da bir otel ile yapılan iş birliği sayesinde 40 kişilik ekip aralık-mart dönemi boyunca kış sezonunu yerinde deneyimleme şansı yakalıyor.

"Hizmet kalitesi nitelikli insan kaynağına bağlı"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan otelin genel müdürü Kerem Demirkol, "Tesis olarak misafirlerimize unutulmaz tatil anıları yaşatmak için özen gösteriyoruz. Bu da verdiğimiz hizmetin kalitesiyle doğru orantılı olarak ilerliyor" dedi.

Demirkol, sözlerine şöyle devam etti: "Turizm sektöründe trendler değişiyor. Sezon artık daha uzun. Dolayısıyla sektörde hizmet kalitesi yükseltmek nitelikli insan kaynağını korumak ve sayısını artırmakla mümkün. Geçtiğimiz yıllarda sektörde bir ilke imza atarak çalışan değişim programı başlattık. Böylece istihdamımızı dört mevsim boyunca koruyabiliyoruz. Ayrıca farklı tesislerde bilgi ve deneyim sahibi olmalarına yardımcı oluyoruz. Bunu bir eğitim ve gelişim projesi olarak görüyoruz. Çalışan değişim programıyla sektörün iki önemli markası olarak güçlerimizi birleştirdik. Uzun yıllardır bizimle olan ekibin, farklı bir tesisi deneyimlemesi tesisimizdeki hizmet kalitemizin artması bakımından avantaj sağlayacaktır. Aynı zamanda birçok genç turizmcinin yetişmesine vesile oluyoruz."

Kaynak: İHA