Otel çatısından atlayan iki kişi kitlesel paniğe neden oldu!

ABD’nin Nashville eyaletindeki Grand Hyatt otelinde geçtiğimiz günlerde akıl almaz bir olay gerçekleşti. Otelin 25. katındaki çatıdan paraşütle atlayan iki kişi bardaki müşterilerin bağırmasıyla kitlesel bir panik yaşattı. Yolun karşısındaki park yerine paraşütle iniş yapan kişileri o anları ise böyle görüntülendi.