Bakan Soylu duyurdu: Yarın dinamik denetim modeline geçiyoruz!Market çalışma saatleri değişti mi 2021? İstanbul market çalışma saatleriKahvehaneler, kıraathane, çay ocağı açıldı mı 2021 ? Çay ocakları kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Ne zaman açılacak?Otel girişine tırmanarak megafonla etrafa seslenen şahıs şaşkınlık yarattı!Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Hangi kanalda, hangi gün oynuyor?Ünlülerin kürk sevdası bitmek bilmiyor! Bülent Ersoy'dan sonra Gülşah Saraçoğlu da giydi10 fezleke meclise ulaştı: Aralarında Enis Berberoğlu da var!Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor hafta içi? Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor hafta sonu?Komşuları evde hayvan beslediği için şikayet etti o çatıya çıktı!Bakan Çavuşoğlu: Mısır'la anlaşma imzalayabiliriz
İstanbul11 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Otel girişine tırmanarak megafonla etrafa seslenen şahıs şaşkınlık yarattı!

Otel girişine tırmanarak megafonla etrafa seslenen şahıs şaşkınlık yarattı!

Psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs, Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde çalıştığı otelin kapısına tırmanarak etrafa megafonla seslendi. Şahıs aşağıya inmeyince polis ekipleri tarafından indirildi. Yaşananlar kameralara yansıdı.

Saat 12.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yıllardır bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Rüstem Ö.,  çalıştığı otelin giriş kapısına çıktı.

Otel girişine tırmanarak megafonla etrafa seslenen şahıs şaşkınlık yarattı!

Henüz neden çıktığı bilinmeyen ve psikolojik sorunları bulunan şahıs megafonu alarak elindeki haritayı etrafa gösterdi. Çevredekilere seslenmeye başlayan şahsı gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.

POLİS YANINA ÇIKARAK AŞAĞI İNDİRDİ

Otel görevlileri, şahıs aşağı inmeyince polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından şahıs ikna edilmeye çalışıldı.

Otel girişine tırmanarak megafonla etrafa seslenen şahıs şaşkınlık yarattı!

Şahsın aşağı inmemesi üzerine polis ekiplere merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan ekipler, Rüstem Ö.’yü aşağıya indirerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

Otel girişine tırmanarak megafonla etrafa seslenen şahıs şaşkınlık yarattı!

(İHA)

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT