Otel girişine tırmanarak megafonla etrafa seslenen şahıs şaşkınlık yarattı!

Saat 12.30 sıralarında Şişli Halaskargazi Caddesi üzerinde meydana gelen olayda yıllardır bir otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Rüstem Ö., çalıştığı otelin giriş kapısına çıktı.

Henüz neden çıktığı bilinmeyen ve psikolojik sorunları bulunan şahıs megafonu alarak elindeki haritayı etrafa gösterdi. Çevredekilere seslenmeye başlayan şahsı gören vatandaşlar durumu şaşkınlıkla karşıladı.

POLİS YANINA ÇIKARAK AŞAĞI İNDİRDİ

Otel görevlileri, şahıs aşağı inmeyince polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından şahıs ikna edilmeye çalışıldı.

Şahsın aşağı inmemesi üzerine polis ekiplere merdiven uzatarak yanına çıktı. Yanına ulaşan ekipler, Rüstem Ö.’yü aşağıya indirerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

(İHA)