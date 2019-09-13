Otel görevlileri içeri girince korkunç manzarayla karşılaştı
İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki bir apart otelde kalan biri kadın 2 İngiliz turist kaldıkları odada ölü olarak bulundu.
Olay sabah saatlerinde, İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki Kumbaracı yokuşunda yer alan bir apart otelde geçekleşti, Biri kadın iki İngiliz turistin odalarından çıkmamalarından şüphelenen otel görevlileri odanın kapısını çaldı. Ses gelmeyince kapı açılarak içeriye girildi.
2 TURİST DE ÖLÜ OLARAK BULUNDU
Görevliler 2 kişinin hareketsiz şekilde yattıklarını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede hayatlarını iki turistin hayatını kaybettiğini belirledi.
Vücutlarında herhangi kesik ve yara izlerine rastlanılamayan turistlerin cesetlerinin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
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