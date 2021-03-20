Otel odasında zulüm! 2 gün boyunca işkence yaptı.

Rusya’da yaşayan 47 yaşındaki Otteva Elvira, bir yıl önce sosyal medyadan fotoğraflarını beğenen 40 yaşındaki Alp Mutlu ile arkadaş oldu. Otomotiv sektöründe çalışan Alp Mutlu kadını İstanbul’a davet etti. İki sevgilinin buluşmaları, Rusya-Türkiye arasındaki geliş gidişler birkaç kez devam etti. Otteva Elvira 13 Mart’ta sevgilisini görmek için bir kez daha İstanbul’a geldi. İkili Ataşehir’deki bir otele yerleşti. İddialara göre Elvira'nın eski kocasını ve 25 yaşındaki oğlunu kıskanan Alp Mutlu, iki gün boyunca kadına işkence etti.

YÜZÜ TANINMAYACAK HALE GELDİ

İşkence sonrasında yüzü tanınmayacak hale gelen kadın, Alp Mutlu markete gitmek için odadan çıkınca resepsiyondaki görevlilerden yardım istedi. Polis tarafından gözaltına alınan Alp Mutlu, sevk edildiği adliyede ‘eziyet’ suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan Elvira, dehşet anlarını şu sözlerle anlattı: “Oteldeki ilk günümüz çok güzeldi. Bana ‘Neden bizim çocuğumuz yok’ diyordu. ‘Eski kocan senden neden büyük?’, ‘Neden ondan çocuk doğurdun’ diye her zaman sorardı. Beni kıskandığını sanıyordum. 14 Mart’ta çok fazla içki içti ve beni dövmeye başladı. Döverken ‘Neden o çocuğu doğurdun’, ‘Öldüreceğim seni.’ diye bağırıyordu."

5 SAAT TOKATLADI

İlk gün beni 5 saat boyunca dayak yediğini belirten kadın, "Yüzümden akan kanlar eline bulaşınca yalıyor, ‘Tadı ne güzel’ diyordu. Hiçbir şey yapamadım. Ertesi gün de 6 saat boyunca dövmeye devam etti. 15 Mart’ta markete gitmek için odadan çıktı. Bana ‘Kanları temizle, hemen geliyorum’ dedi. Resepsiyona gidip yardım istedim. Dövmeye devam ederken polisler gelip kurtardılar.” ifadelerine yer verdi.

Elvira’nın avukatı Abdullah Onur Eyüboğlu, işkence hatta eziyete varan boyutta bir saldırı olduğunu vurguladı. Av.Eyüboğlu, "Müvekkilim beyin kanaması riskiyle hastanede yatıyor. Türkiye’de kimsesi yok. Hastanede tek başına ve büyük korku içinde. ‘Acaba hastaneye de gelir mi’ diye sürekli bana soruyor. Bir an önce ülkesine dönmesi için taburcu olmasını bekliyoruz.”

Alp Mutlu ise Aile İçi Şiddet Soruşturma Bürosu’nda verdiği ifadede, “Beni aramızdaki ilişkiyi eşime söylemekle tehdit ediyordu. Çok pişmanım” dedi.

KAYNAK: HÜRRİYET