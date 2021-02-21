Otel penceresinden atlayan adam yolda yürüyen vatandaşın üstüne düştü!

Geçtiğimiz gün Kağıthane Çağlayan'da 09.20 sıralarında meydana gelen olayda, polis ekipleri tarafından üşümesin diye otele yerleştirilen adam, sabah otelin 1. katından atlayarak kaçmaya çalışınca yoldan geçen Yusuf İşgören'in (29) üzerine düştü ve ikisi de yaralandı. Ardından ambulansın gelmesiyle ikili hastaneye kaldırıldı.

AKLİ DENGESİNİN BOZUK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Otelin 1. katının camından atlayarak kaçmaya çalışan ve bu esnada yoldan geçen bir vatandaşın yaralanmasına sebep olan adamın, akli dengesinin bozuk olduğu edinilen bilgiler arasında yer alıyor.

Sabah saatleri sırasında gerçekleşen olay güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Kısa süre sonra olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavileri biten yaralılar taburcu edildi.

'ALTTAKİNİN DURUMU DAHA AĞIRDI'

Olayla ilgili bir vatandaşın ifadesi şu şekilde: “Biri kendini atıyor. Aşağıdakinin üstüne düşüyor. İkisi de yaralanıyor, alttakinin durumu daha ağırdı. İkisi de hastaneye götürüldü. İçeride yardım yaptılar. Ambulans biraz durdu bekledi, ondan sonra götürdü”