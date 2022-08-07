Otel sahibiyle aşk yaşamaya başlayan İrem Derici kötü haberi duyurdu! "Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum"

Cem Belevi tarafından ihanete uğradıktan sonra aşkı oyuncu ve otel sahibi olan Ömer Gülşen'de bulan ünlü şarkıcı İrem Derici'den kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Bir haftalık henüz taze ilişki yaşayan İrem Derici, 8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs olduğu için konserlerinin iptal olduğunu belirterek, "Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Derici, "Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç" notunu düşerek, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.