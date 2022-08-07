Otel sahibiyle aşk yaşamaya başlayan İrem Derici kötü haberi duyurdu! "Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum"

Oyuncu ve otel sahibi olduğu öğrenilen Ömer Gülşen'le aşk yaşamaya başlayan İrem Derici kötü haberi sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Emine Özfalcı
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Otel sahibiyle aşk yaşamaya başlayan İrem Derici kötü haberi duyurdu! "Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum"

Cem Belevi tarafından ihanete uğradıktan sonra aşkı oyuncu ve otel sahibi olan Ömer Gülşen'de bulan ünlü şarkıcı İrem Derici'den kötü haber geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İrem Derici koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Otel sahibiyle aşk yaşamaya başlayan İrem Derici kötü haberi duyurdu! Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum

Bir haftalık henüz taze ilişki yaşayan İrem Derici, 8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs olduğu için konserlerinin iptal olduğunu belirterek, "Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum" ifadelerini kullandı.

Otel sahibiyle aşk yaşamaya başlayan İrem Derici kötü haberi duyurdu! Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum

Derici, "Dünyanın en güçlü kadınları listesinde zirveyi zorladığım için 2-3 güne ayaklanırım en geç" notunu düşerek, takipçilerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Otel sahibiyle aşk yaşamaya başlayan İrem Derici kötü haberi duyurdu! Üzgünüm, büyük bir hevesle bekliyordum

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