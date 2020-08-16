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Otelde siyanür paniği! Genç kadın kaldığı odada ölü bulundu

Olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Genç bir kadın otel kaldığı otel odasında ölü bulundu. Kadınının kahvesine koyduğu siyanür ile intihar ettiği iddia edildi.

Otelde siyanür paniği! Genç kadın kaldığı odada ölü bulundu 117

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.  