Otelde siyanür paniği! Genç kadın kaldığı odada ölü bulundu Olay, Aydın’ın Efeler ilçesinde meydana geldi. Genç bir kadın otel kaldığı otel odasında ölü bulundu. Kadınının kahvesine koyduğu siyanür ile intihar ettiği iddia edildi.

1 7 Olay, bugün saat 15.00 sıralarında meydana geldi.