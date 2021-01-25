Otelin 11. katından düşen 17 yaşındaki kız, feci şekilde can verdi!

Esenyurt'ta 17 yaşındaki Z.C isimli bir kız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 11 katlı otelin 8. katından aşağı düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kızın cansız bedenini morga kaldırırken gelen polisler ise kızla aynı odada kalan 1'i kuzeni olan 2’si kadın 4 kişiyi ifade için emniyete götürdü.