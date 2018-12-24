Öter: “Güvenlik duvarlarının kaldırılması bölgemiz adına sevindirici”

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Genel Başkanı Mehmet Şerif Öter, güvenlik amacıyla yollara kurulmuş beton duvarların birçok bölgede kaldırılmasının olumlu ve sevindirici bir gelişme olarak ifade etti.

MTDF Genel Başkanı Mehmet Öter, bölgede bombalı terör olaylarının yaşandığı dönemlerde başta askeri, emniyet ve birçok kamu kurumlarına ait binaların güvenliğini koruma amaçlı beton duvarlar inşa edildiğini belirtti. Öter, "İlgili binaların bazıları trafiğin yoğun olduğu yollara yakın olması münasebetiyle, yolların bir kısmı veya bir şeridi yaklaşık üç yıldır tamamen trafiğe kapalı durumdadır. 300 bin nüfusa yaklaşan Kızıltepe'nin çevre yolları olmadığından güvenlik amaçlı yollara kurulan beton duvarlar ulaşıma olumsuz etkisi nedeniyle MTDF olarak yaklaşık 2 ay önce valilik ve kaymakamlık ile bilgi amaçlı olarak İçişleri Bakanlığına yaptığımız başvuruda, ilgili kurumların güvenliğine olan hassasiyetimizi belirttik. İnsanlarımızın ulaşımına sıkıntıya neden olan, Kızıltepe Askerlik Şubesinden başlayarak 4. Hudut Alay Komutanlığı yol boyunca kapanmış bir şerit, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü yol boyu bir şerit ve Bölge Trafiği ipek yolu kapalı olan şeridin açılarak güvenlik duvarların geriye alınması talebinde bulunmuştuk" dedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Bölge Trafiği önünde kurulan güvenlik duvarının geri çektirildiği ve öncelikli arzularının güvenlik güçlerimizin ve insanlarımızın can güvenliği sağlanarak ulaşıma engel oluşturan diğer yolların da en kısa sürede açılması oluğunu ifade eden Öter, "Bugün bölge trafiği önünden geçen yolun açılması çok önemli bir gelişmedir. Bu kararı veren yetkililerimize, konuyu gündeme getiren duyarlı sivil toplum kuruluşlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: İHA