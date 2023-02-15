Othmane Salama kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Othmane Salama Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Othmane Salama adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Othmane Salama Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Othmane Salama 1 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. Aslen İsveç uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Othmane Salama Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wesport Football yapmaktadır. Othmane Salama, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Trelleborgs FF futbol takımında oynamaktadır. Trelleborgs FF takımına 8 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Othmane Salama'nin Trelleborgs FF ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Othmane Salama Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Othmane Salama isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Othmane Salama Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Othmane Salama futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Helsingborg U19

1 Ocak 2021 yılında Ängelholms FF

8 Ocak 2022 yılında Trelleborg

Othmane Salama Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Othmane Salama şuan Trelleborgs FF takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Lunds SK, Husie IF (-2017), Helsingborgs IF (2017-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.