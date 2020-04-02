2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları, sözleri| Otizm Farkındalık Günü görselleri

Otizme dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 2 Nisan “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Hem dünya da hem de ülkemizde bu duruma karşı bilinci artırmak ve otizmli bireylerin yalnız olmadıklarını göstermek için bu güne özel mesajlar araştırılıyor. Peki Otizm Farkındalık Günü mesajları, sözleri nelerdir? İşte cevapları.

OTİZM NEDİR?

Otizm iletişim ve sosyal etkileşim sorunları, kısıtlı ilgi alanları ve tekrarlayan davranışlarla ortaya çıkan bir rahatsızlık olup ömür boyu devam eden bir gelişim bozukluğudur. Erken teşhiste uygulanan rehabilitasyon programı ve özel eğitim süreci ile rahatsızlığın etkilerinin minimize edilmesi mümkündür. Bilim İnsanları nedenini henüz tam olarak tespit edemese de genetik bir rahatsızlık olduğu görüşü kuvvetlidir.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI, SÖZLERİ NELERDİR?

Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın.

Farkındayım farkında olun!

Otizm eksiklik değil, farklılıktır!

Otizmin farkındayız, onların yanındayız!

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününü tebrik ediyor, Otizmin Farkındayız, Çözümde Bir Aradayız diyorum!

Otizm, Tanrı’nın insanları eşsizleştirmek için onlara bir armağandır.

Farklı farklı renkleriyle bütün çocuklar hep birlikte el ele.

Her çocuk öğrenir. Bazen aynı anda, bazen faklı anda, bazen aynı yolla, bazen farklı yolla.

Otizme bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın.

Otizm şu anda, bütün dünyada salgın hastalık gibi yayılıyor. Veba gibi… Sorumlusu hepimiziz. Dünyayı kirletenler.

Otizmi bir eksiklik olarak değil farklı bir yetenek olarak bakmaya çalışın. Farkındayım farkında olun.

Beni değiştirmeye çalışma. Çünkü ben bir ömür boyu otizm ile birlikte yaşayacağım. Yalnızca kabul et, bu benim farkım.

Bir çocuk bizim öğrettiğimiz yoldan öğrenmiyorsa, belki de biz onun öğrendiği yoldan öğretmeliyiz.

Öfke nöbetlerinin otizmin bir göstergesi olduğuna değil, otizmi anlamada başarısız olduğumuzun bir göstergesi olduğuna inanıyorum.

Uzmanlar otizm hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirler fakat kendi çocuğunuzun uzmanı sizsiniz.

Beyinde bilgiyi işleyen sinir pekguzelsozler.com hücrelerinin birbirleriyle bağlantısını ve bu sinir hücrelerinin birbirlerine gönderdikleri sinyallerin organizasyonunu etkileyen bir düzensizliktir otizm.

Frakında olmanız için otizmli bir yakınınızın olması gerekmiyor. Toplumsal bilinçlenme ile otizmli bireylere karşı anlayışlı olmalı ve onları ayırmadan yanlarında durmalıyız.

Otizmli bir beyin eşsizdir. Otizm bir eksiklik olarak algılanır, çünkü çocuk zamanla diğer insanlar gibi iletişim kuramaz, etrafındaki dünyayı anlayamaz ama fırsat verirseniz büyük bir yeteneği doğurabilecek bir eksikliktir bu!

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ ETKİNLİKLERİ NELERDİR?

Farkındalık günü etkinlikleri otizme dikkat çekmek amacıyla 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde düzenlenen etkinliklerdir. Bu kapsamda özellikle Üniversitelerin Çocuk Gelişim Bölümleri tarafından büyük ses getiren etkinlikler düzenlenmektedir. Okan Üniversitesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri de bugüne dikkat çekmek için bir video yayınladı. Öğretim üyeleri Funda Ayra ve Fulden Tunç tarafından organize edilen etkinlikte otizme dikkat çekilmesi hedeflendi.

OTİZM BELİRTİLERİ NELERDİR?

Otizmli doğan bir bebek sağlıklı bir bebekten farksızdır. Tabi ki bu ilk aylar için geçerlidir. Otizm belirli bir dönemden sonra ortaya çıkar. Doğumdan sonra bebekte bir süre herhangi bir normal olmayan durumla karşılaşılmaz. Fakat bebek büyümeye başladıkça otizm belirtileri de meydana çıkar. Bebeğin gelişimi aksayarak ilerler ya da gelişim normal düzeyde ilerlerken birden gerilemeye başlayabilir.

Otizm belirtileri 6 ay ile bir yaş arası olan dönemde görülmeye başlanır. Otizm belirtileri iki farklı türdedir. İlk olarak toplumsal iletişim ve etkileşim alanındaki otizm belirtilerinden bahsedebiliriz. Burada bebeğin ailesini tanıması, göz kontağı kurması, seslenildiğinde kulak vermesi beklenir. Fakat otizmli olan bebek bu durumlara tepkisiz kalır. Bir diğer otizm belirtisi türü ise tekrarlayıcı hareketler, davranışlar olarak söylenebilir. Bu davranışlar kendi etrafında dönme, sallanma gibi hareketlerdir.

OTİZM TANISI NASIL KONULMAKTADIR?

Otizm tanısı koyabilecek olan kişiler, yalnızca konunun uzman doktorları olabilirler. Otizmli çocukların dış görünümleri diğer çocuklardan farklı değildir; ancak, davranışlarında farklılıklar vardır. Tanı, uzmanlar tarafından çocuğun gözlenmesi, gelişim testleri yapılması ve anne-babalara çocuğun gelişimi hakkında sorular sorulması ile birlilte konabilir. Otizmin tanısı 12 aylıktan itibaren konabiliyor. Erken yaşta tanı konması, bir an önce eğitimin başlaması açısından önem teşkil ediyor.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ'NÜN AMACI NEDİR?

Evet, nisan “Otizm Farkındalık Ayı”. Peki biz toplum olarak bu farkındalığa ve duyarlılığa ulaşabildik mi dersiniz? Farkındalığın hızla yayılıyor olması daha çok otizmli bireyin farkına varmamızı, aslında sayıca bilinenden çok daha fazla olduklarını anlamamızı sağlıyor. Sadece otizmli değil, özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireyler için duyarlı olmayı başarmamız gerekiyor.

Otizmli bireyler de tüm insanlar gibi sevgiyi, mutluluğu, hüznü ve acıyı hisseder ama kendilerini ifade etmekte zorlanırlar. Herkes gibi onların da duyguları, düşünceleri ve yasal hakları var. Bu çocuklar gerek eğitimde gerekse sosyal hayatta, fırsat eşitliği çerçevesinde, toplum tarafından fark edilmeyi, anlaşılmayı ve kabul edilmeyi bekliyor.

Onların tek ilacının sevgi, sabır ve anlayışla yoğrulan ve sonrasında iyi planlanmış bir eğitimle desteklenen bir yaklaşım olduğunu unutmayalım. Çevremize, en başta da kendi ailemize bunu fark ettirelim. Otizmli çocuklar, ancak bu şekilde diğer yaşıtlarının sahip olduğu bilişsel ve sosyal becerileri geliştirerek toplumdaki yerlerini sağlıklı, başarılı ve güvenli bir şekilde alabilir.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ NE ZAMANDAN BERİ KUTLANMAKTADIR?

2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler yaratmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Her yıl, “Otizm Farkındalık Ayı” olan Nisan ayı boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarını ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

OTİZM NİYE OLUR?

Bugün, otizm spektrum bozukluğuna neyin neden olduğu bilinmemekle birlikte genetik temelli olduğuna ilişkin bulgular vardır. Ancak hangi gen ya da genlerin sorumlu olduğu henüz bilinmemektedir. Çevresel faktörlerin de otizme yol açabildiğine ilişkin görüşler vardır. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizmin çocuk yetiştirme özellikleriyle ya da ailenin ekonomik koşullarıyla hiçbir ilişkisi yoktur; bu nedenle otizm spektrum bozukluğunu her çeşit toplumda, farklı coğrafyalarda, ırkta ve ailede rastlanmaktadır.

OTİZM İÇİN NE YAPILABİLİR?

-Otizmin gelişmeye yönelik bilinen tek tedavisi erken yaşta teşhis ve sonrasında yürütülecek özel eğitim süreçleri. Bunun için erken teşhis ve acil durumlarda otizme müdahale tekniklerine öncelik verilmeli

-Aileler, çocuğunun yaşayacağı süreçler hakkında bilgilendirilmeli. Ailelere de psikolojik destek verilmeli. Çocuğunun eğitim sürecinde izleyeceği yollar hakkında yönlendirilmeli.

-Özel eğitimde haftalık ders saati ve eğitimin niteliği arttırılmalı. Kaynaştırma eğitimi gören öğrenciler ve öğretmenler desteklenmeli. Gölge öğretmen uygulaması olmalı.

-Üniversite sınav süreçlerinde düzenlemelere ihtiyaç var. Özellikle yetenek sınavıyla ilgili otizmlilerin sınavlarda başarılı olmasına yönelik soru teknikleri, baraj puanı ve diğer yöntemler konusunda sıkıntılar bulunuyor.

-İstihdam politikaları otizmlileri sistem dışına itiyor. Bunu önleyecek düzenlemeler yapılmalı.

-Ailelerin bir yere giderken çocuğunu emanet edebileceği geçici bakım merkezleri oluşturulmalı.