Otizmli bireyler için beslenme semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından otizmli bireylere beslenme semineri verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından, Gebze ve İzmit ilçelerinde otizmli bireylere beslenme semineri verildi. Gebze ve İzmit ilçelerinde iki ayrı ilçede yapılan eğitimlere Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bekir Fatih Meral katıldı. "Otizmli Bireylerde Beslenme" konulu eğitim semineri otizmli bireylerin ailelerine günlük yaşamlarını kolaylaştırmak, çocuklarının bugün ve gelecekte sağlıklı bir yaşam sürmelerini amaçlıyor.

İlk seminer Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitime Gölcük ÖZ-DE-BİR Özel Eğitim Uygulama Okulu, Gölcük Yaşama Sevinci Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Derince Özel Eğitim Uygulama Okullarında eğitim alan otizm tanılı öğrenciler ve aileleri katıldı. İzmit Rehberlik Araştırma Merkezinden ve ilgili okullardan engelli aileleri başta olmak üzere ilgili ebeveynler programa katılım gösterdi.

"Otizmli Bireylerde Beslenme" konulu eğitim seminerinin ikincisi Gebze'de yapıldı. Eğitime Özel Eğitim Mesleki Eğitim Okulu, Yumrukaya Özel Eğitim Uygulama Okulu, Gebze Özel Eğitim İş Uygulama Okulu ve Darıca Özel Eğitim Uygulama Okullarında bulunan otizmli çocukların aileleri katıldı. Geniş bir katılımın sağlandığı seminerde ailelerin sorunlarına çözüm önerileri sunuldu.

Seminerlerde Doç. Dr. Bekir Fatih Meral tarafından engelli bireylerin beslenme alışkanlıkları konusunda ailelere önemli bilgiler verildi. Engelli bireylerin beslenme alışkanlıklarının biyolojik yapılarını tüm hayatları boyunca etkilediğine dikkat çeken Meral, doğru yöntemlerin neler olması gerektiğini, açıkladı. Otizm tanısı konan çocukların tek tip gıda ile beslendiğini, ailelerin özellikle tek tip gıda ile beslenmeye karşı pratik çözümlerle daha sağlıklı bir çocuk yetiştirebileceklerini, kullanılan kaşığın, tabağın, renklerin hatta yemeğin kokusunun önemli olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA