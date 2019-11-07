Otizmli çocuk velilerinin tepkisine valilik inceleme başlattı

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda velilerin okulda eğitim gören otizmli öğrencilere ait sınıfların kapatılmasını talep etmesi ve velilerin yuhalanması iddialarıyla ilgili Aksaray Valiliği soruşturma başlattı.

Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda iddiaya göre, okulun çıkış saatinde bir araya gelen veliler, otizmli çocukları yuhaladı. Yaşanan bu olay ise büyük tepkiye neden oldu. Otizmli çocukların velileri bugün de okula gelerek yaşananlara tepki gösterdi. Bazı veliler ağlayarak sınıflara girdi. Polis ekipleri de okulda geniş güvenlik önlemleri aldı. Otizmli çocuklarının okulda ve diğer öğrenci velileri tarafından istenmediğini belirten veliler, okulda otizmli yazısının da kaldırıldığını iddia etti.

"Çocuğumun resmen hayatıyla oynuyorlar"

İsmini vermek istemeyen otizmli öğrenci velisi, "Müdür otizmli yazısını sildi. Daha sabah sildi. Müdür emir vermiş otizmli yazısını bildirdi. Benim çocuğumun kime zararı var. Biz kaynaşmak istiyoruz. Çocuklarımız kaynaşsın diye buradayız biz. Buradaki çocuklar istemiyorlarmış. Normal çocuklar bizim gözümüzde altın gibi. Onlarla kaynaşsınlar, onlardan bir şey öğrensinler diye buradayız. Ben bu okula 2 ay oldu geleli. Geldiğimde müdür bana diyor ki, sen bu okuldan git. Sınıf yok, öğretmen yok. Ben de milli eğitime gittim. Öğretmen ve sınıf istedim, açtılar. Benim çocuğumun başlayalı 2 ay olmuş 3'üncü öğretmen oldu. Benim çocuğum bir öğretmene alışmadan diğer öğretmene gitti. Daha sonra diğerine geçti. Bununla 3'üncü öğretmen oldu. Çocuğumun resmen hayatıyla oynuyorlar. Çocuklarımızı bu okulda istemiyorlar. Okulda, velilerde sıkıntı çıkarıyor. Müdür hiç bizim yanımızda değil. Müdür bizi dışlıyor. Onlardan yana oluyor bizi dışlıyor. Otizmli yazısını oradan sildi" dedi.

"Çocuklarımız koridor dışına çıkamıyor"

Aksaray Otizm Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ergül Arık, "Burada çocuklarımızın mağduriyetini diye getirmek için buradayız. Okul yönetimi ve normal eğitim gören çocukların aileleri bu çocukları burada istemiyor. Örgütlenmiş bir vaziyette. Çocuklarımızı biz şu koridordan dışarı çıkamıyor, arka kapı kullanılıyor. Akranları ile kaynaştırılmak bir tarafa, sürekli ötelendiler. Veli odamızda da akşama kadar buradalar. Okul yönetimi ve mahalle muhtarımız dün bizim üzerimize yürüdü. Hakaretler etti. İstemiyoruz mahallemizde sizi dedi. Bunu yapan mahalle muhtarı. Yuhalandık. Bu konuda destek istiyoruz" diye konuştu.

"Tek suçumuz otizmli çocuk annesi olmak"

İsmini vermek istemeyen bir diğer otizmli çocuk annesi, "Yuhalandık, dün geldik buraya. Velilere destek olmak için. Benim çocuğum 6 yaşında. Bizim çocuklarımızın görüntü ve hareketleri normal çocukların psikolojisini bozuyormuş. Bu açıklama ile üzerimize yürüdüler, yuhalandık. Bizim çocuklarımıza engelliler diye bağırıldı. Muhtar hakaret ve küfür etti. Bütün arkadaşlarımız şahit ve videoları da vardır. Kendisinden şikayetçiyiz. Valimizden Allah razı olsun bizim arkamızda. Ama bu yaptıkları yanlarına kalmasın istiyoruz. Veliler ve muhtar yuhaladı bizi. Üzerimize yürüdüler, hakaret etti, küfretti. Tek suçumuz otizmli çocuk annesi olmaksa; onlara da sormak istiyorum, yarının garantisi var mı? Yarın şuradan çocuğun başını düşüp vurması, kaza geçirip engelli konumuna düşebilir. O zaman yine yanında biz olacağız" şeklinde konuştu.

"Olayla ilgili gerekli inceleme başlatıldı"

Olayların ardından mahalle muhtarı ve okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Aksaray Valisi Ali Mantı ise yaptığı yazılı açıklamada, "Aksaray merkez Mehmetçik İlkokulunda 32 derslik mevcut olup 42'si özel eğitim öğrencisi olmak üzere toplamda 334 öğrenci öğrenim görmektedir. Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğrenimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan Aksaray'da otizmli çocuklar yuhalandı haberi gerçeği yansıtmamakta olup çocuklar okullarında normal eğitim ve öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir özel eğitim okulu planlanmış olup konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır" dedi.

Kaynak: İHA