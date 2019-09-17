Otizmli çocuklarda beslenme

Uzm. Dyt. Mine Özkazanç Akren, otizmli çocukların beslenme alışkanları, organlardaki düzensizliğe bağlı olarak nelerin geliştiği, bu tip çocukların nasıl beslenmesi gerektiği ve bu konuda kim ne yapmalıya ilişkin toplantı düzenledi.

VM Medical Park Samsun Hastanesi Beslenme ve Diyet Kliniğinden Uzm. Dyt. Mine Özkazanç Akren, özel bir rehabilitasyon merkezi velilerinin ve halkın katıldığı "Otizmli Çocuklar ve Beslenme" konulu toplantıda katılımcılardan gelen soruları cevapladı.

Akren, "Otizmli çocuklarda, besin seçiciliği, yeme davranışı bozukluğu veya bağırsak hareketlerindeki düzensizliğe bağlı olarak besin öğesi eksiklikleri, kontrolsüz kilo artışı veya kabızlık gibi şikayetler ile sıklık ile karşılaşılır. Bu noktada biz diyetisyenlere düşen ilk ve en önemli görev; bakımı ile ilgilenen aile bireylerinin doğru beslenme konusunda eğitimini sağlamaktır. Aile ile yapılan eğitimlerden sonra, özel eğitim merkezleri ile koordineli çalışarak, çocuğun sınırlı besin repertuvarını geliştirecek beslenme tedavileri oluşturulması, bireye özgü tedavi protokollerinin oluşturulması gerekmektedir" dedi.

Kaynak: İHA