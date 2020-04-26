İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

Sinop'ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay'ı arama çalışmalarında ormanda 3-4 parça kemik bulundu.

Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

Sinop'ta 7 gündür kayıp olan 5 yaşındaki İbrahim Ay'ı arama çalışmalarında ormanda 3-4 parça kemik bulundu.

Sinop'un merkeze bağlı Eymir köyünde yaşayan Recep ve Şükran Ay çiftinin 2 çocuğundan biri olan otizmli İbrahim'i arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmalarına AFAD ve jandarma ekiplerinin yanı sıra vatandaşlarla sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

Ormanda 3-4 parça kemik bulundu

Köy halkından oluşan bir ekip ormanda arama çalışması yaptığı sırada 3-4 parça kemik bulunduğu belirtildi. Kemikler, jandarma ekipleri tarafından incelemek üzere Adli Tıp'a gönderildi. Fakat kemiklerin hayvan kemiği olduğu tahmin ediliyor.

Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

Otizmli İbrahim’in arama çalışmalarında yeni gelişme

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT