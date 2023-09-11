Otizmli Kerem’in öğretmenlik hayali gerçek oldu

Samsun yaşayan ve "absolut" müzik kulağına sahip otizmli Kerem Bayrak(25), hayali olan müzik öğretmenliğine atandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Otizmli Kerem’in öğretmenlik hayali gerçek oldu

Samsun yaşayan ve "absolut" müzik kulağına sahip otizmli Kerem Bayrak(25), hayali olan müzik öğretmenliğine atandı. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde ilk dersine giren Kerem Bayrak, öğrencilere rehberlik edeceği için sabırsızlandığını söyledi.

Farklı müzik aletlerini çalarak kendisine hayran bırakan otizmli Kerem Bayrak, ortaokul hayatında farklı sanat dallarında yer aldı. Akabinde ortaokuldan sonra girdiği yetenek sınavlarında başarılı olan Kerem tercihini İlkadım Güzel Sanatlar Lisesinden yana kullandı. Burada kendisini daha çok geliştiren Kerem Bayrak, ender görülen müzik yeteneğiyle çello, bağlama, gitar ve piyano gibi müzik aletlerini çalmayı başardı. 2018 yılında kazandığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden 2021 yılında mezun olan Kerem, girdiği Kamu Personel Seçme Sınavı'nda(KPSS) başarılı olarak Atakum ilçesinde bulunan Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. kademeye müzik öğretmeni olarak atandı.

"Daha fazla öğrenciye rehberlik etmek için sabırsızlanıyorum"

İlk dersine giren Kerem Bayrak, "Bugün öğretmenliğimin ilk günü ve heyecanlıyım. Küçük yaşlardan beri müziğe ilgim var. İlkokulda keman çalmaya başladım. Daha sonra çeşitli konulara katıldım. Güzel Sanatlar Lisesini kazandım. Asıl çalgım çellodur. Bunun yanında bağlama, gitar ve piyano çalıyorum. Ondokuz Mayıs Üniversite Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümünden 2021 yılında mezun oldum. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda müdürüm Mustafa Yiğit sayesinde bağlama çalarak derslere girdim ve tecrübe kazandım. Atakum Özel Eğitim Uygulama Okuluna atandığım için çok mutluyum. Daha fazla öğrenciye rehberlik etmek için sabırsızlanıyorum. Öğrencilerin en iyi potansiyellerini ortaya çıkarmak için çalışacağım. Öğrencilerin yeteneklerini keşfetmek için yardımcı olacağım" dedi.

"Özel öğretim öğrencilerimize sahip çıkıldığında onların neler yapabildiğini görmekteyiz"

Okul Müdürü Mustafa Yiğit, "Atakum Özel Eğitim Uygulama Okulu olarak 90 öğrencimiz 40 öğretmen arkadaşımız işe birlikte 2023 -2024 eğitim ve öğretim yılına hazır bulunmaktayız. Bu yeni sezona heyecanlı ve mutlu başladık. Çünkü aramızda içimizden yetişen okulumuza atanmış otistik müzik öğretmeni bulunmaktadır. Bu yüzden her zaman söylediğimiz gibi özel öğretim öğrencilerimize sahip çıkıldığında onların neler yapabildiğini görmekteyiz. Bu kapsamda engellilere her zaman destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Milli Eğitim Bakanımıza teşekkür ediyorum " diye konuştu.

"Öğretmen olarak atanması bizim için çok umut ve heyecan verici bir şey"

Özel Öğretim Öğretmeni Nimet Alev Can, "Özel eğitimde normalde 1 harfi yıllarca öğretmemiz gerekebiliyor. Bazen de çok hızlı dönütler alabiliyoruz. Kerem bu anlamda bizim için üniversite okuması, müzik öğretmeni olması, KPSS'yi kazanması ve bizim için yanımıza öğretmen olarak atanması bizim için çok umut ve heyecan verici bir şey. Özel eğitim adına da çok özel bir şey. Kerem bize bir kez daha Atatürk'ün "Eğitimde feda edilecek fert yoktur" sözüne kanıtlar nitelikte örnek olmuştur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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