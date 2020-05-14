Otizmli Kuzey'in alınamayan raporu, ailesini mağdur etti

ANTALYA'da, otizmli Kuzey Tengiz'in (8) raporu, koronavirüs nedeniyle yenilenemeyince ailenin bakım için aldığı ücret kesildi. Baba Şener Tengiz'in de işten çıkarılmasıyla zor günler yaşayan aile, sese karşı aşırı hassas olan, yüksek ses duyunca başını yumruklayan Kuzey'i sakinleştirmek için büyük zorluk yaşıyor.

Tengiz ailesinin 3 çocuğundan en küçüğü ağır otizmli ve hidrosefali hastası Kuzey'in sağlık raporu, ocak ayında sona erdi. Raporu yenilemek isteyen aileye, 17 Mart tarihine randevu verildi. Turizm sektöründe çalışan Şener Tengiz randevu gününü beklerken koronavirüsten dolayı mart ayında işten çıkarıldı. Hem işsiz kalan hem de çocuğunun bakım parası kesilen Şener Tengiz, 17 Mart'ta raporu yenileyip en azından bakım ücreti alacaklarını düşünürken 16 Mart tarihinde randevularının pandemi nedeniyle iptal edildiğini öğrendi.

YÜKSEK SESE KARŞI AŞIRI HASSAS

Aile, hiçbir maddi gelirleri olmadığı için zorluk yaşamaya başladı. Kuzey'in yüksek sese karşı aşırı tepkileri hem kendine hem de ailesine zarar vermesine neden oluyor. Yüksek ses duyunca kulaklarını kapatan Kuzey, yüzüne ve başına şiddetle vuruyor.

'RAPOR SÜRECİ ÇOK ZORLU'

Oğlu Kuzey'in düzenli kontrole gitmesi gerektiğini söyleyen Şener Tengiz, çok zor günler geçirdiklerini ve maddi sıkıntı çektiklerini söyledi. Oğlu Kuzey'in pandemi süresinde sokağa pek çıkmayınca sıkıldığını, bunu da hareketlerine yansıttığını anlatan Tengiz, rapor yenileme sürecinin de çok sorun yarattığını dile getirdi. Kuzey'in hastalığı nedeniyle kontrol altında tutulamadığını ve rapor için çok sayıda polikliniğe gitmek zorunda olduklarını anlatan Şener Tengiz, "Otizmli çocuklarla, poliklinik poliklinik dolaşmak oldukça zor. Tırnağını kesmekte zorlandığımız çocuğumuzla 7-8 poliklinik dolaşmak bizim için ıstırap. Kuzey yüksek sese karşı çok duyarlı. Özellikle motor, ambulans, uçak seslerine çok büyük tepki veriyor. Yüksek bir ses duyduğunda kendisine vuruyor, zapt etmekte zorlanıyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMIZI ÖCÜ GİBİ GÖRÜYORLAR'

Otizmli çocuklar için insanlardan biraz duyarlılık beklediklerini söyleyen Tengiz, "Zamanımızın büyük bölümünü evde geçiriyoruz. Karantina günlerinde ise evimizin bahçesine veya parka gidebiliyoruz. Kuzey ile parka gittiğimiz zaman diğer çocuklardan uzak tutmaya çalışıyoruz. Çünkü diğer kişiler bizim çocuklarımızı öcü gibi görüyor. Biz insanlardan biraz duyarlılık bekliyoruz, her ailenin başına her insanın başına gelebilecek bir şey" dedi.

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Kaynak: DHA