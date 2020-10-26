Otların arasında uyuyayım derken az daha canından oluyordu!

Bursa'da 29 yaşındaki Mehmet Ç. isimli kişi, belediye ekipleri tarafından boş arazide yapılan çalışma sırasında kepçe operatörünün dikkatsizliği sonucu kepçede biriken toprağın dökülmesiyle yığının altında kaldı. Gencin bağırması sonucu durumu fark eden ekiplerin çağırdıkları ambulansla genç, hastaneye kaldırıldı.