Otların tutuşmasıyla başlayan yangın, evlere yönelince büyük korku yaşandı

Antalya'da otluk arazide çıkan yangın evlere doğru yönelince büyük korku yaşandı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Otların tutuşmasıyla başlayan yangın, evlere yönelince büyük korku yaşandı

Antalya'da otluk arazide çıkan yangın evlere doğru yönelince büyük korku yaşandı. Bir eve 5 metre kadar yaklaşan yangında, bir araç ve kullanılmayan bir gecekondu da zarar gördü.

Kepez ilçesi Baraj Mahallesi'ndeki otluk alanda dün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, alevlere müdahalede bulunurken çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Rüzgarın etkisiyle hızını artıran yangında alevler bir evin 5 metre yakınına kadar gelip odunluk alanı ve ağaçları yaktı, evin önünde duran bir otomobile de zarar verdi. Yangında farklı bir noktada ise kullanılmayan gecekondu zarar görürken, mahalle sakinleri çocuklarını kucaklarına alıp evden dışarıya çıktı.

Yangın, yaklaşık 1 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Alevlerden dolayı aracında bazı erimeler olduğunu belirten Kadir Duran, "Her yıl bu ön tarafı yakıyorlar. Kim yaktığını da bulamıyoruz. Kaktüslerimiz yangını her zaman engelliyordu ama bu sefer onları aşıp odunlara geldi. O sırada çam ağaçları da tutuşunca sıcaktan dolayı aracımızda erime oldu" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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