Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Bakım Onarımcısı Maaşları, ve İş İlanları

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) görev tanımı nedir, Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) ne iş yapar, Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) Tanımı;

Otomobil, kamyon, otobüs gibi dizel ve benzinli motorlu araçlarda motorun yakıt, ateşleme, soğutma, yağlama ve supap sistemi, güç aktarma organları, ön düzen, fren ve direksiyon sistemlerinde, meydana gelen arızaları gideren , aydınlatma ve ikaz donanımlarının bakım ve onarımını yapan kişidir.

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) Maaşları

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) maaşı ortalama aylık 4.550 - TL’dir. En düşük Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 6.200 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) Ne İş Yapar?

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri), işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Çalışılan alanın temizliğini sağlamak,

b) Arıza tesbit işlemleri yapmak,

c) Aracın düzenli (periyodik) bakımını yapmak

d) Motor, öndüzen, fren, aktarma organı, süspansiyon donanımları, aydınlatma ve ikaz donanımlarını bakımlarını yapmak,

e) Motoru sökerek dağıtmak,

f) Silindir kapağı, bloğu temizliğini yapmak,

g) Motor ölçüm ve ayarlarını teknik değerlere göre yapılmasına yardım etmek,

h) Krank ve egzantrik milini , motor conta ve aksamlarını değiştirmek,

i) Ateşleme donanımının bakım onarımını yapmak,

j) Yakıt donanımının bakım onarımını yapmak,

k) Soğutma donanımının bakım onarımını yapmak,

l) Termostat kontrolü yapmak/ değiştirmek,

m) Fren donanımının bakım onarımını yapmak,

n) ABS ve ATS sistemlerini kontrol etmek,

o) Güç aktarma organlarının bakım onarımını yapmak,

p) Ön düzen ve süspansiyon donanımlarının bakım onarımını yapmak,

q) Oto elektrik, elektronik donanımının bakım ve kontrolünü yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri)Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Bakım Onarımcısı (Oto Mekanikeri) mesleğinin meslek kodu 7231.02 olarak belirlenmiştir



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