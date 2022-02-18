Oto Cam Filmi Uygulama Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oto Cam Filmi Uygulama Ustası maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oto Cam Filmi Uygulama Ustası pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oto Cam Filmi Uygulama Ustası nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oto Cam Filmi Uygulama Ustası olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Cam Filmi Uygulama Ustası Maaşları

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası maaşı ortalama olarak aylık 6550_TL'dir. En düşük Oto Cam Filmi Uygulama Ustası maaşı 5250_TL, En yüksek ise 7850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Cam Filmi Uygulama Ustası iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5245.05

Meslek Adı :

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası

Grup Bilgileri M. Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

M. Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

M. Grubu :

Diğer Satış Elemanları

M. Birim Grubu :

Servis İstasyonu Hizmet Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği konusundaki yasal ve işyerine ait kuralları uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) Çalışma organizasyonu yapmak Mesleki gelişim faaliyetlerini yürütmek

Oto Cam Filmi Uygulama Ustası Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Yaylı Çalgılar Keman Sanat Dalı Öğretim Üyesi mesleği için “2312.07” kod olarak kullanılır iken Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Meslek Elemanı mesleği için “3155.01” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

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