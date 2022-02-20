Oto Camcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oto Camcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oto Camcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oto Camcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oto Camcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oto Camcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Camcısı Maaşları

Oto Camcısı maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Oto Camcısı maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Camcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7125.06

Meslek Adı :

Oto Camcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

İnşaat Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar (Elektrikçiler Hariç)

Meslek Grubu :

İnşaatı Tamamlayıcı İşler Ve Benzer İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Birim Grubu :

Camcılar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Otomobil, otobüs, kamyon, iş makineleri, tren, deniz taşıtları vb. araçların camlarının montajına ilişkin işlemleri, kendi başına ve belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Camcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gerekliliklerine uygun olarak:

a) Otomobillerin Lastikli camlarını monte etmek,

b) Camı sökmek, cam lastiği ve kasayı temizlemek,

c) Macun hazırlamak, cama macun çekmek, camı kasaya yerleştirmek,

d) Otomobil dışındaki araçların lastikli camlarını değiştirmek,

e) Kasaya göre camı çizmek, camı kesmek,

f) Camı kasaya yerleştirmek,

g) Araçların yapıştırmalı camlarını monte etmek,

h) Araçların kapı camlarını monte etmek

, i) Kapı döşemelerini sökmek,

j) Camı kapıya takmak, kapı camı ve kriko ayarını yapmak, k) Araçların cam fitillerini değiştirmek,

l) Araçların dikiz aynalarını monte etmek,

m) Ayna camlarının kenar rodajlarını yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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