Oto Ekspertiz Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Ekspertiz Elemanı görev tanımı nedir, Oto Ekspertiz Elemanı ne iş yapar, Oto Ekspertiz Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Ekspertiz Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Ekspertiz Elemanı Tanımı;

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Oto Ekspertiz Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Ekspertiz Elemanı Maaşları

Oto Ekspertiz Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oto Ekspertiz Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Ekspertiz Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.41

Meslek Adı :

Oto Ekspertiz Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Kauçuk, Plastik Ve Kağıt Ürünleri Makine Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Ekspertiz Elemanı; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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