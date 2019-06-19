Oto elektrik dükkanı ve içindeki otomobiller yandı

ADANA'nın Seyhan ilçesinde, oto elektrik tamirhanesinde çıkan yangında dükkan ve içerisindeki 3 otomobil küle döndü.

Yangın, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Caddesi'ndeki oto elektrik tamirhanesinde bilinmeyen nedenle çıktı. Tamirhaneden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine sevk edilen ekipler, yangına iki itfaiye aracı ve bir tanker ile müdahale etti. Tamirhaneden yükselen alevler nedeniyle cadde üzerindeki elektrik telleri de yandı. Ekiplerin yaklaşık yarım saatte söndürdüğü yangında dükkan ve içerisinde tamir için bekleyen 3 otomobil kullanılmaz hale geldi. Soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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DHA