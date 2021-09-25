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  3. Oto elektrikçide kahreden olay: 11 yaşındaki çocuk öldü!

Oto elektrikçide kahreden olay: 11 yaşındaki çocuk öldü!

Kayseri'de bir oto sanayi sitesinde bir iş yerinde LPG tüpü patladı, çıkan yangında 11 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 2 yaralı var.

Oto elektrikçide kahreden olay: 11 yaşındaki çocuk öldü!

Olay, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Yeni Sanayi Sitesi 6152. Sokak konumunda yer alan bir işyerinde LPG tüpünün patlaması sonucu çıktığı iddia edilen yangın 11 yaşındaki çocuğu hayattan kopardı. Sesi duyan ve durumu gören vatandaşlar, olayı polise bildirdi. Bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Oto elektrikçide LPG tüpü patladı: 11 yaşındaki çocuk öldü!

11 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri çevre güvenlik kontrolünü sağlarken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Yangın sırasında iş yerinde bulunan 11 yaşındaki Y.C.D. ile birlikte 2 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Y.C.D., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonrası söndürülen yangında işyerinde ciddi maddi hasar meydana geldi.

Oto elektrikçide LPG tüpü patladı: 11 yaşındaki çocuk öldü!

LPG TÜPÜ PATLADI

Olay yerine gelen Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Başkanı Şeyhi Odakır; hayatını kaybeden çocuğun ailesine baş sağlığı dileyerek; "Akşam saatlerinde yangın çıktığı söylendi. Biz de yangının üzerine geldik. İçeride çalışan iki kişi ve yanlarımda misafir olan bir çocuk varmış. 11 yaşındaki çocuk rahmetli oldu. İçeride LPG tüpü patlamış ama onun öncesinde aracın benzin deposundaki arızaya bakarken kıvılcım atmış. Kıvılcım sonrasında LPG tankında patlama olmuş. Maddi hasarı karşılarız ama can kaybına çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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