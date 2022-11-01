Türkiye'de sayıları günden güne artan oto ekspertiz firmaları, şube sayılarını artırmak için bayilik verme yoluna gidiyor. Bu kapsamda bu bayiler arasında yer almak isteyenler oto ekspertiz bayiliği veren firmaları ve bayilik ücretini araştırıyorlar. Peki Oto expertiz bayilik fiyatları ne kadar? Oto ekspertiz bayilik veren firmalar hangileri? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

OTO EKSPERTİZ NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Ekspertiz alanında uzman kişiler için kullanılan bir kavramdır. Oto ekspertiz ise araç sigortalarında veya ikinci el araç alım satış işleminde aracın değerinin profesyonel ve analitik yöntemlerle belirlenmesini ve raporlanmasını sağlar.

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OTO EKSPERTİZ BAYİLİK VEREN FİRMALAR HANGİLERİ?

Oto ekspertiz bayilikleri veren çok sayıda firma bulunmaktadır. Bayilik veren firmalardan öne çıkanlar şöyle:

autokingekspertiz

Experix A.Ş

autoanaliz

Oto rapor

autokingekspertiz

mukapower

Dynomark Oto Eksperti̇z

Ototespit

Serpauto Ekspertiz

Mobil Oto Ekspertiz

Gümüş Oto Ekspertiz

Umran Oto Ekspertiz

Auto Experia

Autoexper Oto Ekspertiz

Otonutani Oto Eksperti̇z

Oto Eksperim

Auto Kale Oto Ekspertiz

Garanti Oto Ekspertiz

Uzmanel Oto Ekspertiz

Dynomoss

Dynomark Oto Eksperti̇z

Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz

Ecuchi̇p Oto Yazilim Mühendi̇sli̇k

Umran Oto Ekspertiz

Ototest Oto Ekspertiz

Oto Rapor

Marmara

EFT

Dybonil

1001noktaotoekspertiz.com (ipekler oto)

Pilot Garage

Dynomark

Hospitacar

Code Oto

Computest

Ümran

d-expert

computest

Oto Experim Bayilik

Otonutanı Oto Ekpertiz Bayiliği

Auto Kale Oto Ekspertiz

Mutlu Oto Ekspertiz

Adı geçen firmaların internet sitesine girerek istenen şartları sağlamanız gerekmektedir. Daha sonra bayinizi açıp hizmet verebilirsiniz.

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OTO EXPERTİZ BAYİLİK FİYATLARI NE KADAR?

Oto expertiz bayilik fiyatları firmadan firmaya farklılık göstermektedir.

Umran Oto Ekspertiz bayilik fiyatları: 50 bin TL – 200 bin TL

Pilot Garage Bayilik fiyatları: 50 bin TL – 300 bin TL

Pilot Garage Bayilik ücreti: 50 bin TL – 200 bin TL

Experix Bayiler fiyatları: 50 bin TL – 150 bin TL

Umran Oto Ekspertiz bayilik fiyatları: 50bin TL – 180 bin TL

Oto Bayilik fiyatları 50 bin TL – 250 bin TL aralığındadır.

Otorapor bayilik fiyatları 50 bin TL – 350 bin TL TL aralığındadır.

Dynomark Oto Eksperti̇z bayilik fiyatları 50 bin TL – 100 bin TL TL aralığındadır.