Türkiye'de sayıları günden güne artan oto ekspertiz firmaları, şube sayılarını artırmak için bayilik verme yoluna gidiyor. Bu kapsamda bu bayiler arasında yer almak isteyenler oto ekspertiz bayiliği veren firmaları ve bayilik ücretini araştırıyorlar. Peki Oto expertiz bayilik fiyatları ne kadar? Oto ekspertiz bayilik veren firmalar hangileri? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...
OTO EKSPERTİZ NEDİR? NE İŞ YAPAR?
Ekspertiz alanında uzman kişiler için kullanılan bir kavramdır. Oto ekspertiz ise araç sigortalarında veya ikinci el araç alım satış işleminde aracın değerinin profesyonel ve analitik yöntemlerle belirlenmesini ve raporlanmasını sağlar.
OTO EKSPERTİZ BAYİLİK VEREN FİRMALAR HANGİLERİ?
Oto ekspertiz bayilikleri veren çok sayıda firma bulunmaktadır. Bayilik veren firmalardan öne çıkanlar şöyle:
- autokingekspertiz
- Experix A.Ş
- autoanaliz
- Oto rapor
- autokingekspertiz
- mukapower
- Dynomark Oto Eksperti̇z
- Ototespit
- Serpauto Ekspertiz
- Mobil Oto Ekspertiz
- Gümüş Oto Ekspertiz
- Umran Oto Ekspertiz
- Auto Experia
- Autoexper Oto Ekspertiz
- Otonutani Oto Eksperti̇z
- Oto Eksperim
- Auto Kale Oto Ekspertiz
- Garanti Oto Ekspertiz
- Uzmanel Oto Ekspertiz
- Dynomoss
- Dynomark Oto Eksperti̇z
- Hospitacar Yetkili Oto Ekspertiz
- Ecuchi̇p Oto Yazilim Mühendi̇sli̇k
- Umran Oto Ekspertiz
- Ototest Oto Ekspertiz
- Oto Rapor
- Marmara
- EFT
- Dybonil
- 1001noktaotoekspertiz.com (ipekler oto)
- Pilot Garage
- Dynomark
- Hospitacar
- Code Oto
- Computest
- Ümran
- d-expert
- computest
- Oto Experim Bayilik
- Otonutanı Oto Ekpertiz Bayiliği
- Auto Kale Oto Ekspertiz
- Mutlu Oto Ekspertiz
Adı geçen firmaların internet sitesine girerek istenen şartları sağlamanız gerekmektedir. Daha sonra bayinizi açıp hizmet verebilirsiniz.
OTO EXPERTİZ BAYİLİK FİYATLARI NE KADAR?
Oto expertiz bayilik fiyatları firmadan firmaya farklılık göstermektedir.
Umran Oto Ekspertiz bayilik fiyatları: 50 bin TL – 200 bin TL
Pilot Garage Bayilik fiyatları: 50 bin TL – 300 bin TL
Pilot Garage Bayilik ücreti: 50 bin TL – 200 bin TL
Experix Bayiler fiyatları: 50 bin TL – 150 bin TL
Umran Oto Ekspertiz bayilik fiyatları: 50bin TL – 180 bin TL
Oto Bayilik fiyatları 50 bin TL – 250 bin TL aralığındadır.
Otorapor bayilik fiyatları 50 bin TL – 350 bin TL TL aralığındadır.
Dynomark Oto Eksperti̇z bayilik fiyatları 50 bin TL – 100 bin TL TL aralığındadır.