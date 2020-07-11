Oto Galericiler Sitesinde altyapı çalışması

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ŞUSKİ Genel Müdürlüğü, Yeni Oto Galericiler Sitesindeki altyapı sorunlarını çözüme kavuşturmak için bölgede yoğun çalışma içerisine girdi.

Galericiler sitesinde kış aylarında biriken yağmur suyunun tahliyesinin sağlanması için fizibilite çalışmalarını tamamlayan ŞUSKİ ekipleri, ardından 600 metre uzunluğunda yapılması planlanan yağmur suyu drenaj çalışmaları için harekete geçti. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığına rağmen bölgedeki çalışmalarını aksatmadan devam eden ŞUSKİ ekipleri, araç ve personel imkânları ile altyapıda uzun ömürlü ve kaliteli malzemeler kullanmaya hassasiyet gösterdi. Sitenin eğimli bir bölgede olmasından dolayı geçtiğimiz yıl yağmur sularının birleşerek belirli bölgelerde birikinti oluşturduğuna dikkat çeken Yeni Oto Galericiler Sitesi esnafı, sorunu Beyazgül'e iletmelerinin ardından ŞUSKİ İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı ekiplerinin bölgeye hemen gelerek çalışma başlattığını söyledi.

Yeni Oto Galericiler Esnafı, "Büyükşehir sayesinde bu yıl artık sorun yaşamayacağız. Ekipler hummalı bir çalışma içerisinde. Böylesine bir ekip çalışmasından ve sorunlarımıza yönelik duyarlılığından dolayı Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül'e ve tüm ekibine teşekkür ederiz" diye konuştular.

Kaynak: İHA