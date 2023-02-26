Oto Goshadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oto Goshadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oto Goshadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oto Goshadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oto Goshadze 13 Ekim 1997 tarihinde Tiflis şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da ოთო გოშაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oto Goshadze Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini X-Gen Sports Management yapmaktadır. Oto Goshadze, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo Kutaisi futbol takımında oynamaktadır. Torpedo Kutaisi takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Oto Goshadze'nin Torpedo Kutaisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Oto Goshadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oto Goshadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Oto Goshadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oto Goshadze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Kasımpaşa U21

31 Aralık 2015 yılında Saburtalo

1 Ocak 2018 yılında Dinamo Tbilisi

30 Haziran 2018 yılında Saburtalo

1 Temmuz 2018 yılında Dinamo Batumi

18 Haziran 2019 yılında Sioni Bolnisi

1 Ocak 2020 yılında FC Telavi

1 Ocak 2021 yılında Saburtalo

24 Haziran 2022 yılında FC Locomotive

13 Ocak 2023 yılında Torpedo Kutaisi

Oto Goshadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oto Goshadze şuan Torpedo Kutaisi takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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