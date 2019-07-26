Oto hırsızı çaldığı otomobili yaktı

Karabük'te çaldığı otomobili yakan şahıs, yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, 100. Mahallesi'nde 78 BM 215 plakalı otomobilin yanması ile ilgili inceleme başlatan polis, otomobilin sahibine ulaştı. Yapılan görüşmede A.Ü. isimli otomobil sahibi, aracını evinin önüne park ederek Ankara'ya gittiğini, anahtarı evinde bıraktığını ve aracının çalınabileceğini beyan etti. Çevredeki şehir polis kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, otomobilin içerisinde 25-35 yaş aralığında bir erkeğin olduğunu tespit etti. Eşkal üzerinde yapılan araştırmada olayın oto hırsızlığı olduğu ve otomobili 100. Yıl Mahallesi'ne getirerek yakan şahsın R.K. olduğu belirlendi. Demir Çelik Kavşağ'ında yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA