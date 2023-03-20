Oto hırsızlığı çetesi çökertildi! operasyon sonunda Ataşehir’de sahipleri araçlarına kavuştu

Ellerinde ki teknolojik beyin sıfırlama cihazı ile araçların beynini sıfırladıktan sonra araca uygun anahtarlarla kapıyı açıp araçları çalan hırsızlık çetesi, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından çökertildi. Çalınan araçlar emniyet ekipleri tarafından Ataşehir'de sahiplerine teslim edildi.

ÇÖKERTİLEN ÇETENİN ÇALDIĞI ARAÇLAR SAHİPLERİNE TESLİM EDİLDİ

İstanbul'da çeşitli yöntemler ile belli marka araçların beynini sıfırladıktan sonra hırsızlık girişiminde bulunan şüpheli şahıslar, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği tarafından teknik takibe alındı. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan şahıslar gözaltına alındı. Çökertilen çetenin çaldığı araçlar sahiplerine teslim edildi.

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ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARI ÇALMADAN ÖNCE OLAY YERİNDE KEŞİF YAPTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin çeşitli zamanlarda organize olmuş bir şekilde çaldıkları 21 araca, emniyet güçlerinin düzenlemiş olduğu operasyonun ardından el konuldu. Şüphelilerin gözüne kestirdikleri araçları çalmadan bir gün önce aracın bulunduğu noktaya gidip olay yerinde keşif yaptığı tespit edildi. Çaldıkları araçların bir kısmının şase numarasını değiştirdikleri, bir kısmını ise parçalayarak yedek parça olarak sattıkları tespit edildi. Polis ekipleri tarafından çökertilen çetenin çaldığı araçlar Ataşehir'de sahiplerine teslim edildi.

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"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

29 Eylülde aracı çalınan ve aracını teslim alan Volkan Şahin, "29 Eylül gece saatlerinde aracım çalındı. Sabah işe gitmek için kalktığımda aracın yerinde olmadığını gördüm. Daha sonra karakola gittim ve çalındığına dair şikayette bulundum. Bunun nezdinde karakol dahil, İstanbul Oto Hırsızlık Şube ile görüştüm ve aracın peşinde olduklarını söylediler. 25 Ocak'ta Ankara Oto Hırsızlık Şube'den aracımı teslim aldım. Buna istinaden emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"8 GÜN SONRA ARACIM BULUNDU"

Bir başka mağdur Mutlu Yıldırım, "Arabam 8 gün önce çalındı. Polis ekiplerine müracaat ettik ve 8 gün sonra aracımız bulundu. Aracın beynini değiştirerek çalmışlar. Zarar olarak birkaç cam kırığı mevcut" şeklinde konuştu."