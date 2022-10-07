Oto Hurdacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Hurdacısı görev tanımı nedir, Oto Hurdacısı ne iş yapar, Oto Hurdacısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Hurdacısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Hurdacısı Tanımı;

__

Oto Hurdacısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Hurdacısı Maaşları

Oto Hurdacısı maaşı ortalama aylık 6200 _TL’dir. En düşük Oto Hurdacısı maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6900 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Hurdacısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Haberin Devamı

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7543.11

Meslek Adı :

Oto Hurdacısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Ürün Sınıflandırıcıları Ve Test Edicileri (Gıda Ve İçecekler Hariç)

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Hurdaya ayrılan motorlu araçların kullanılabilir durumda olan parçalarının tespit edilmesi ve alım ve satın alınmasına ilişkin faaliyetleri yürüten kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Hurdacısı; işletmesinin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Hurdaya ayrılan motorlu araçların yerinde incelemesini yapmak,

b) Motorlu araç parçalarını kullanılabilir durumda olanlarını cinsine göre kullanım alanına uygun olacak şekilde ayırmak, parçalamak,

c) Hurda iş makinesi ve motorlu araçlara ait motor, makine parçası vb. malzemelerin kullanılabilirliğini tespit etmek,

d) Yapılan tespitleri ayrıntılı olarak tutanağa bağlamak,

e) Kullanılmak üzere tespit edilen ve cinsine göre ayrılan hurda malzemeyi ilgililere sevk etmek,

g) Sevk edilen malzemenin miktar ve cinsine göre kaydetmek, gerekli güvenlik önlemlerinin almasını sağlamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?