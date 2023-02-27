Oto John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oto John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oto John kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Oto John ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Oto John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oto John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Oto John kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Oto John Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Oto John adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Oto John Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Oto John 25 Ocak 1998 tarihinde Akwa Ibom şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da John Oto John şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Oto John Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PSM yapmaktadır. Oto John, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Dukagjini futbol takımında oynamaktadır. KF Dukagjini takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Oto John'nin KF Dukagjini ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Oto John Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Oto John isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

Oto John Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Oto John futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Aralık 2015 yılında KF Skënderbeu

10 Aralık 2015 yılında KF Trepca 89

30 Haziran 2018 yılında KF Skënderbeu

8 Ocak 2020 yılında FC Prishtina

9 Ağustos 2022 yılında KF Dukagjini

Oto John kimdir

Oto John Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Oto John şuan KF Dukagjini takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

36 Lion FC (-2015)

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Oto John nereli

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