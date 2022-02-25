Oto Klima Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oto Klima Bakım Onarımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oto Klima Bakım Onarımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oto Klima Bakım Onarımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oto Klima Bakım Onarımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oto Klima Bakım Onarımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Klima Bakım Onarımcısı Maaşları

Oto Klima Bakım Onarımcısı maaşı ortalama olarak aylık 6125_TL'dir. En düşük Oto Klima Bakım Onarımcısı maaşı 5000_TL, En yüksek ise 7250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Klima Bakım Onarımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.26

Meslek Adı :

Oto Klima Bakım Onarımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Motorlu taşıtların klima donanımlarının, kendi başına ve belli bir süre içerisinde bakım ve onarımlarını yapma bilgi becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Klima Bakım Onarımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kullanılan makine, araç-gereç ve ekipmanların gerekli kontrollerini yapmak ve her an kullanıma hazır bulunmasını sağlamak,

b) Motorlu araç klima donanımının bakımı için gelen müşterileri karşılamak, yapılacak işlemlerle ve ücretleri ile ilgili müşterilere bilgi vermek,

c) Klima donanımındaki tesisatın, hortumların, klima kompresörünün, klima radyatörünün vb. donanımın gerekli kontrollerini ve bakımlarını yapmak,

d) Klima gazı ve yağı bitmiş ya da azalmış klima donanımı için müşteriyi bilgilendirmek,

e) Müşterilerin gaz ve yağ basmasına onay vermesi halinde klima sistemine, klima gazı ve yağı basmak,

f) Klima donanımının arızası için gelen müşterileri karşılamak, yapılacak işlemlerle ilgili müşterilere bilgi vermek,

g) Klima sistemindeki gaz kaçağı, klima sistemindeki motor vb. donanım arızası gibi arızaları tespit etmek,

h) Tespit edilen arızalarla ve fiyatları ile ilgili müşterilere bilgi vermek,

i) Müşterilerin onay vermesi halinde gerekli onarımları yapmak, gerekli aksamı yenilemek,

j) Yapılan bakım, onarım işleriyle ilgili kayıtları tutmak,

k) Kullanılan makine, araç-gereç ve ekipmanların periyodik bakımlarının ve onarımlarının yapılmasını sağlamak,

l) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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