Oto koltuk firmasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan oto koltuk firmasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Adapazarı ilçesi Tek Yokuşu olarak bilinen Orhangazi Caddesi üzerinde bulunan bir oto koltuk firmasına meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfiayesi Dörtyol ve Merkez Grup amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA