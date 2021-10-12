Oto Kuaför Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Kuaför Elemanı Maaşları ve İş İlanları

Oto Kuaför Elemanı görev tanımı nedir, Oto Kuaför Elemanı ne iş yapar, Oto Kuaför Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Kuaför Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Kuaför Elemanı Tanımı;

Otoların iç dış temizliklerini ve pasta cila işlemlerini yapan kişidir.

Oto Kuaför Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Kuaför Elemanı Maaşları

Oto Kuaför Elemanı maaşı ortalama aylık 3.180- TL’dir. En düşük Oto Kuaför Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.780 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Kuaför Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Oto Kuaför Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Okur Yazar

Oto Kuaför Elemanı Ne İş Yapar?

Oto Kuaför Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Araçların iç dış temizliklerini yapmak,

b) Pasta cila sürmek,

c) Aracın motorunu yıkamak,

d) jant ve lastikleri temizlemek, Vb görev ve işlemleri yerine getirmek.

Oto Kuaför Elemanı Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Temizleyicileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Oto Kuaför Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Kuaför Elemanı mesleğinin meslek kodu 9122.03 olarak belirlenmiştir



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