Oto LPG Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oto LPG Montajcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oto LPG Montajcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oto LPG Montajcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oto LPG Montajcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oto LPG Montajcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto LPG Montajcısı Maaşları

Oto LPG Montajcısı maaşı ortalama olarak aylık 7750_TL'dir. En düşük Oto LPG Montajcısı maaşı 6450_TL, En yüksek ise 9050_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto LPG Montajcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8211.14

Meslek Adı :

Oto LPG Montajcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Montajcılar

Meslek Grubu :

Montajcılar

Meslek Birim Grubu :

Mekanik Makine Montajcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Karbüratörlü araçların LPG yakıt sistemini benzinli araçlara montaj eden kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto LPG Montajcısı, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak;

a) Değişimi yapılacak araca uygun montaj kitini belirlemek,

b) Montaj kitine bulunan parçaları birleştirmek,

c) Aracın motor kısmına uygun yerlerine regülatör, gaz kesici, üniversal kablosu, gaz kesici, gaz filtresini mikseri vb. malzemeleri montajını yapmak,

d) Araca takılan parçaları tesisat kablolarını ve hortum bağlantılarını yapmak,

e) LPG tankını araca monte etmek, bağlantılarını yapmak,

f) Sızdırmazlık kutusu ve havalandırma hortumlarını multivalf koruma kutusu multivalf kapağını monte etmek,

g) LPG bakır boruları araç altına standart aralıklarda kroşelerde tutturmak, h) Gaz dolum ağzını tank ile dolum ağzı arasındaki uygun yere monte etmek.

i) LPG dönüşümünden sonra sızdırmazlık testini yapmak,

j) Aracın şoför mahalline yakıt seçme anahtarını monte etmek (Aracın benzinden LPG?ye LPG den benzine geçişini sağlar) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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