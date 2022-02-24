Oto Trimci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Oto Trimci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Oto Trimci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Oto Trimci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Oto Trimci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Oto Trimci Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Trimci Maaşları

Oto Trimci maaşı ortalama olarak aylık 9550_TL'dir. En düşük Oto Trimci maaşı 8250_TL, En yüksek ise 10850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Trimci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7231.10

Meslek Adı :

Oto Trimci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Makine Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Motorlu Taşıt Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı : Servise gelen araçların genel kontrolü, bakım ve onarımlarını yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Trimci, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gelen araçları çalışma alanına amaca uygun olarak yerleştirmek,

b) İş organizasyonu ve planlaması yapmak,

c) Mekanik aksamın, bakım, onarım ,değişim, montaj, test, kontrol vb. işlemleri yapmak,

d) Yapılacak işlemleri form üzerinden takip etmek, işaretlemek,

e) Yapılan işle ilgili verileri kaydetmek,

f) Yapılan işlerin son kontrollerini yapmak,

g) Belge üzerinden işlemleri onaylamak,

h) Aracı bir sonraki istasyona göndermek veya teslimatını yapmak,

i) Mesleği alanındaki gelişmeleri takip etmek ve uygulamak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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