Oto Yedek Parça Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Oto Yedek Parça Satış Elemanı görev tanımı nedir, Oto Yedek Parça Satış Elemanı ne iş yapar, Oto Yedek Parça Satış Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Yedek Parça Satış Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Yedek Parça Satış Elemanı Tanımı;

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Oto Yedek Parça Satış Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2022 Oto Yedek Parça Satış Elemanı Maaşları

Oto Yedek Parça Satış Elemanı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Oto Yedek Parça Satış Elemanı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Yedek Parça Satış Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5223.52

Meslek Adı :

Oto Yedek Parça Satış Elemanı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Satışlar İle İlgili Elemanları

Meslek Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Satış Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Mağaza, Dükkan Vb. Yerlerde Çalışan Satış Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Oto yedek parça satışı yapan işletmelerde ürün satışını gerçekleştiren kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Oto Yedek Parça Satış Elemanı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Yedek parçaları oto marka ve modellerine göre sınıflandırarak belirlenen yere koymak,

b) Müşterinin istediği yedek parçanın model ve markasını belirlemek,

c) Müşterinin istediği yedek parçanın satışını yapmak,

d) Yapılan işlerle ilgili kayıtları tutmak,

e) Azalan yada tükenen yedek parçaların depodan getirilmesini veya satın alınmasını sağlamak,

f) Müşterinin iade ettiği yedek parçaları teslim almak ve yerine kaldırmak,

g) Arızası belirlenen yedek parçaların ilgili firmaya iadesini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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