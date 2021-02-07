Oto Yıkama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Yıkama Elemanı Maaşları, Oto Yıkama Elemanı İş İlanları

Oto Yıkama Elemanı görev tanımı nedir, Oto Yıkama Elemanı ne iş yapar, Oto Yıkama Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Oto Yıkama Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Oto Yıkama Elemanı; Her türlü motorlu aracı su ile yıkayan, iç ve dış temizliğini yapan gerektiğinde motorlu araçların detaylı iç temizlik işlemlerini yapan kişidir

Oto Yıkama Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Oto Yıkama Elemanı Maaşları

Oto Yıkama Elemanı maaşı ortalama aylık 3.857 - TL'dir. En düşük Oto Yıkama Elemanı maaşı 2.825 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Oto Yıkama Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Oto Yıkama Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Bu meslekte çalışmak isteyen kişilerin okur-yazar olması yeterlidir.

Oto Yıkama Elemanı Ne İş Yapar?

a) Oto yıkama ve temizlik için kullanılacak araç, gereç ve malzemeleri kontrol etmek, varsa eksiklikleri gidermek,

b) Müşterileri karşılayarak yıkama, iç ve dış temizlik gibi yapılan işlerle ilgili bilgi vermek, yapılan işlerin karşılığı olan ücretleri söylemek,

c) Müşterinin aracını yıkama yapılacak yere en uygun şekilde park etmesine yardımcı olmak,

d) Müşteriyle görüşerek ne tür temizlik hizmeti (sadece su ile yıkama, sabunlu yıkama, iç temizliği, motor temizliği gibi) istediğini öğrenmek,

e) Müşterinin isteğine göre, aracı basınçlı su tabancası ile yıkamak,

f) Aracı, şampuanlı su ile fırçalamak,

g) Aracı basınçlı su tabancası ile durulamak,

h) Yıkanan aracı bezlerle kurulamak,

i) İç temizliği yapılacaksa, aracın içini elektrik süpürgesi ile tozunu almak, temizlemek,

j) Araç içinde camları, paspasları, torpidoyu, aracın göğüs kısmını, direksiyonu, pedalları, vites kısmını, döşemeleri ve diğer kısımları temizlemek,

k) Motor temizliğinde, elektronik aksamı su almayacak şekilde kapatmak, mazot dökerek motor kısmının yumuşamasını sağlamak ve bir süre bekledikten sonra, motor kısmını basınçlı su tabancası ile yıkamak, temizlemek,

l) Müşteri isteği doğrultusunda aracın detaylı iç ve dış temizliğini yapmak,

m) Araç temizlendikten sonra aracı müşteriye teslim etmek, yapılan işin ücretini almak, fiş düzenleyerek vermek,

n) Araç temizliği yapılan yerde, araçlardan biriken kirleri temizlemek,

o) Kullanılan su pompası, su tabancası gibi araçlar arızalandığında tamir edilmesini sağlamak,

p) Eskiyen ve biten araç, gereç ve malzemelerin yenilerinin temin edilmesini sağlamak,

q) Meslek alanı ile ilgili gelişmeleri takip etmek, uygulamak,

Oto Yıkama Elemanı Meslek Ana Grubu :

Nitelik Gerektirmeyen Meslekler

Meslek Alt Ana Grubu :

Temizlikçiler Ve Yardımcılar

Meslek Grubu :

Taşıt Ve Pencere Temizleme İle Çamaşır Yıkama Ve Diğer Elle Yapılan Temizlik İşlerinde Çalışanlar

Oto Yıkama Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Oto Yıkama Elemanı mesleğinin meslek kodu 9122.02 olarak belirlenmiştir

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