Otobanda eğlence yapan düğün konvoyu ambulansa yol vermedi! "Cehalet çok kötü be..."

Ankara'da, düğün nedeniyle konvoy yapan sürücü grubu otobanda araçlarını durdurdu. Araçlarıyla trafiğe neden olarak yolda eğlence yapan grup, arkadan gelen ambulansa da yol vermeyerek vakaya gitmesine engel oldu. Tepki çeken o anları cep telefonuyla kaydeden bir sürücü, "Otobandan Pursaklara dönüşte yolu kapatan düğün konvoyundakiler oyun oynadığı için ambulans vakaya gidemiyor. İyice Hindistan'a döndü ülke, yazıklar olsun" açıklamasıyla Twitter'dan paylaştı.

KULLANICILARDAN TEPKİ YAĞDI

Tepki çeken görüntülere "Bunlara iyi bir dayak lazım", "Cehalet çok kötü be çok kötü" şeklinde onlarca yorum geldi.