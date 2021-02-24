Otobüs aniden fren yapınca yaşlı kadın sert bir şekilde savruldu, başını demire çarptı

İstanbul Beylikdüzü'nde dün meydana gelen olayda yaşlı kadın otobüsün aniden durmasıyla kontrolünü kaybetti ve sert bir şekilde düştü. Yaşlı kadına ilk müdahaleyi yolcuların ve otobüs şöförünün yaptığı aracın kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam Avcılar mevkinde seyir halinde olan otobüste meydana geldi. Öndeki araç aniden durunca otobüste durmak zorunda kaldı. Dengesini tamamen kaybedip sert bir şekilde yere düşen Müzeyyen M. (54) otobüs hareket halindeyken ayağa kalktı ve araca yanaştı.

Sürücünün ihbarıyla olay yerine çok geçmeden sağlık ekipleri gelmesiyle yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Beylikdüzü'nde bir hastaneye sevk edilen kadının kafasında kırıklar olduğu bildirildi.

AİLESİ ŞİKAYETÇİ OLACAK

Olayın ardından yaşlı kadının ailesinin şikayetçi olacağı ve kadının hayati tehlikesi olmadığı edinilen bilgiler arasında yer alıyor.